Jorge Oliveira é oitavo ministro de Bolsonaro diagnosticado com Covid-19

Ministro Jorge Oliveira em cerimônia no Palácio do Planalto 24/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, foi diagnosticado com Covid-19, informou nesta terça-feira a assessoria dele em nota à imprensa, tornando-se o oitavo integrante do primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro infectado pelo novo coronavírus.

“Esta assessoria informa que o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jorge Oliveira, testou positivo para Covid-19. O ministro passa bem, permanece em isolamento e cumprirá agenda ministerial de forma remota”, disse a assessoria do ministro.

Além dos ministros, o próprio Bolsonaro teve teste positivo para Covid-19, conforme anunciou no dia 7 de julho. Ele ficou isolado no Palácio da Alvorada por cerca de três semanas até ter anunciado que estava livre da infecção.

Na semana passada, foi a vez de a primeira-dama Michelle Bolsonaro testar positivo para Covid-19.

Desde o início da pandemia até 31 de julho, a Presidência da República registrou 178 casos de Covid-19 do total de quase 3.400 servidores, de acordo com dados da Secretaria-Geral.

“Com mais de 50% dos servidores em trabalho remoto (teletrabalho) ou em escala de revezamento, a Presidência da República busca continuamente manter o ambiente de trabalho o mais seguro possível e não hesitará em adotar procedimentos complementares, caso necessário”, informou.

Na segunda-feira, o ministro da Casa Civil, Braga Netto, tinha recebido confirmação que testou positivo para a Covid-19. Outros seis ministros já haviam contraído o coronavírus.

Foram diagnosticados com Covid-19 os ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno; de Minas e Energia, Bento Albuquerque; da Cidadania, Onyx Lorenzoni; da Educação, Milton Ribeiro; da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes; e da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner Rosário.