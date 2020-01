Decisão de Regina Duarte sobre cargo no governo deve ser anunciada semana que vem, diz Bolsonaro

Atriz Regina Duarte fala com jornalistas ao chegar a aeroporto de Brasília 22/1/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que a decisão definitiva sobre Regina Duarte assumir ou não a Secretaria Nacional de Cultura deverá ser tomada na volta na sua viagem à Índia, na próxima semana.

Ao deixar o Palácio da Alvorada para embarcar para a Índia, Bolsonaro afirmou que Regina está “cheia de vontade” e “perfeitamente adaptada”.

“Tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado. Acho que esse casamento vai dar o que falar. Mas é agora, não. Talvez na volta a gente acerte. Ela merece realmente quase que uma festa por ocasião da assinatura dela, da posse”, disse.

Regina Duarte chegou no início da tarde de quarta-feira a Brasília. Almoçou com Bolsonaro, teve reuniões no Planalto com os ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, e da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, e do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio - para quem responderá caso aceite o cargo.

Regina também teve reuniões na Secretaria de Cultura, à tarde. Nesta quinta-feira, segundo a assessoria da pasta, Regina passará também o dia em Brasília em reuniões para “ampliar o entendimento sobre a pasta”, acompanhada do ministro do Turismo.

A atriz ainda não deu uma resposta definitiva sobre se aceita ou não o convite de Bolsonaro, o que só deve acontecer depois da volta do presidente ao Brasil.

Reportagem de Lisandra Paraguassu