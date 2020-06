Novo advogado de Flávio Bolsonaro quer que senador seja ouvido em investigação da rachadinha

Senador Flávio Bolsonaro 12/03/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - O novo advogado do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) disse que protocolou nesta segunda-feira no Ministério Público do Rio de Janeiro pedido para que o parlamentar preste esclarecimentos no âmbito da investigação da rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

Segundo o advogado Rodrigo Roca, ex-advogado do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, o senador precisa prestar esclarecimentos para que o caso contra ele seja arquivado.

“A defesa requereu nesta data a oitiva do senador Flávio Bolsonaro nos autos do procedimento investigativo, considerando-se que ele nunca havia sido chamado para prestar declarações na condição de investigado”, disse.

“Com essas declarações e a evolução das investigações, a defesa não tem dúvidas de que tudo será esclarecido e a Justiça será feita com o arquivamento”, acrescentou.

Paralelamente, a defesa de Flávio Bolsonaro tenta paralisar a investigação no MP do Rio alegando que ela deveria ocorrer no órgão especial do Tribunal de Justiça, uma vez que o caso envolve um ex-deputado estadual com prerrogativa de foro.

“Estou me preparando para esse julgamento dessa semana e o Flávio precisa ser ouvido porque nunca foi chamado”, frisou.

O caso foi descoberto pela operação Furna da Onça em 2018, que mirou um pagamento de propina para deputados da Alerj por parte do grupo ligado ao ex-governador Sérgio Cabral.

Relatórios do então Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que embasaram a operação, mostraram movimentos atípicos nas contas de parlamentares e assessores, entre eles o ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz, lotado no gabinete de Flávio Bolsonaro. Queiroz foi preso na semana passada.