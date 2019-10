Líder do PSL diz que partido pedirá mandato de quem se desfiliar e orienta obstrução em votação de MP

REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir (GO), disse nesta terça-feira que a sigla pedirá os mandatos dos deputados que se desfiliarem da legenda e, em meio a uma queda de braço entre a cúpula partidária e o presidente Jair Bolsonaro, orientou sua bancada a obstruir a votação de uma medida provisória de interesse do Palácio do Planalto.

Em entrevista a jornalistas, Waldir disse que orientou a obstrução para evitar que deputados do PSL que não estão em plenário recebam falta.

A MP que está sendo votada na Casa alterou funções no governo federal e, caso não seja aprovada por deputados e senadores até a quarta-feira, perderá validade.

Reportagem de Maria Carolina Marcello