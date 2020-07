Dino pede que Bolsonaro lidere reunião de pacto por emprego

17/06/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), enviou um ofício ao presidente Jair Bolsonaro nesta segunda-feira em que pede a ele que realize uma reunião para que ocorra um pacto no país em defesa do emprego.

“Considerando este cenário desafiador, gostaria de sugerir uma reunião liderada por V. Exa. com os governadores e os presidentes das confederações empresariais e centrais sindicais para que possamos construir um ‘Pacto Nacional pelo Emprego’, com medidas emergenciais de geração de emprego e renda”, disse Dino.

No documento, ao qual a Reuters teve acesso, Flávio Dino —um dos governadores oposicionistas mais críticos a Bolsonaro— menciona que a pandemia do novo coronavírus impôs desafios sem precedentes a governantes de ordem humanitária, sanitária e econômica.

O governador maranhense citou o cenário de retração econômica prevista para 2020, o aumento do desemprego e uma entrevista dada por um secretário do Ministério da Economia em que antecipa que haverá aumento da taxa de desemprego no segundo semestre.

“Penso que precisamos planejar com urgência medidas para evitar o cenário projetado pela citada autoridade federal”, afirmou Dino.

A Reuters buscou um comentário do presidente com a Secretaria de Comunicação, mas não recebeu uma resposta de imediato.

Reportagem de Ricardo Brito