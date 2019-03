Deputado Eduardo Bolsonaro chega para apresentação de documentário em Washington 16/03/2019 REUTERS/Joshua Roberts

BRASÍLIA (Reuters) - Para retirar o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, do poder será necessário usar a força “de alguma maneira”, afirmou o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) em entrevista ao jornal Chile La Tercera nesta sexta-feira.

Filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara e funciona como um assessor informal do pai nesses assuntos. Ele acompanha o presidente em viagem ao Chile e esteve também na visita oficial que Bolsonaro fez aos Estados Unidos, no início desta semana.

Segundo a reportagem do La Tercera, o deputado disse que será necessário o uso da força de alguma maneira, já que Maduro seria “um criminoso”. Ele repetiu a frase do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que “todas as opções estão sobre a mesa” para solucionar a crise na Venezuela.

Eduardo participou do encontro privado de Bolsonaro com Trump, onde além dos dois estavam presentes apenas os dois tradutores. Segundo o deputado, ele foi convidado pelo próprio presidente dos EUA a permanecer no Salão Oval da Casa Branca durante a conversa reservada entre os dois líderes.

Depois do encontro na Casa Branca, em uma rápida entrevista à imprensa, Bolsonaro afirmou que não poderia contar o que tratou com Trump na conversa privada, mas garantiu que o Brasil levaria a diplomacia em primeiro lugar ao tratar da questão venezuelana.

Por Lisandra Paraguassu