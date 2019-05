Milhares protestam contra bloqueios na Educação, Bolsonaro chama manifestantes de "idiotas úteis"

SÃO PAULO (Reuters) - Dezenas de milhares de pessoas foram às ruas de cidades de todos os Estados do país e do Distrito Federal nesta quinta-feira em protesto contra o bloqueio de verbas do Ministério da Educação enquanto, em Dallas, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro classificou os manifestantes de “idiotas úteis”, usados como “massa de manobra”.

Manifestação pela educação na Paulista, São Paulo 15/5/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

Professores, estudantes, sindicalistas e integrantes de movimentos sociais protestaram em cidades como São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Belém e Curitiba em manifestações convocadas pela União Nacional dos Estudantes (UNE) contra o que afirmam ser cortes nas verbas para a educação.

O governo nega ter havido cortes e alega se tratar de um contingenciamento, apontando que os recursos podem ser liberados futuramente.

Em Dallas, nos Estados Unidos, onde será homenageado na quinta-feira, Bolsonaro se irritou e foi duro ao criticar as manifestações desta quarta-feira, a primeira grande mobilização popular contra seu governo, que tem quatro meses e meio.

“São uns idiotas úteis, uns imbecis, que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo de muitas universidades federais do Brasil”, disse Bolsonaro a jornalistas em Dallas.

A dura reação de Bolsonaro, em vez de intimidar os manifestantes, pode ter incentivado, e a UNE anunciou um novo protesto contra os bloqueios no Ministério da Educação no dia 30 de maio.

“Estamos fazendo bonito neste #15M! E vai ter mais! No dia 30 de maio, vamos novamente às ruas em defesa da educação. Estamos convocando o Brasil inteiro para entrar nessa luta!”, escreveu a entidade em sua conta no Twitter.

Os protestos aconteciam simultaneamente a uma audiência do ministro da Educação, Abraham Weintraub, no plenário da Câmara dos Deputados para explicar o bloqueio de recursos na pasta. No início, o debate foi marcado por um duro embate entre o ministro e deputados da oposição.

O clima esquentou especialmente quando Weintraub afirmou que já trabalhou como bancário com carteira assinada e questionou se os parlamentares sabiam o que é uma carteira de trabalho.

Em Brasília, em frente ao Congresso Nacional onde Weintraub debatia com deputados, cerca de 7 mil manifestantes, de acordo com a Polícia Militar, protestavam contra a restrição de recursos no ministério.

“A mensagem ao Bolsonaro é que a sociedade não aceita esses cortes de 30% no orçamento das universidades públicas brasileiras. A educação é uma questão estratégica para o desenvolvimento do país, sem educação não se faz ciência, não se desenvolve uma nação”, disse Luis Antonio Pasquetti, presidente da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (UnB).

Em São Paulo, milhares aderiram ao protesto em frente ao Museu de Arte de São Paulo (Masp), na Avenida Paulista, região central da cidade. A Polícia Militar não estimou o número de participantes.

“Tendo em vista esse contexto brasileiro de estarem cortando as verbas para as universidades federais, precisamos fazer barulho, precisamos mostrar a importância da ciência e da educação”, disse Vânia Cristina, de 23 anos. “Vamos lutar, vamos brigar, educação em primeiro lugar.”

No Rio de Janeiro, uma multidão também se reunia na Candelária, no centro da cidade. Imagens da TV mostraram ainda grandes aglomerações em Recife, Belo Horizonte e em outras cidades ao redor do país.

Reportagem adicional de Anthony Boadle, em Brasília; Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro, e Leonardo Benassatto, em São Paulo