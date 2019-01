Governo Bolsonaro tem 40% de avaliação positiva e 20% de negativa, diz pesquisa XP Ipespe

Presidente Jair Bolsonaro em cerimônia no Palácio do Planalto 15/01/2019 REUTERS/Ueslei Marcelino

(Reuters) - O governo do presidente Jair Bolsonaro tem 40 por cento de avaliação ótima ou boa e 20 por cento de ruim ou péssima no início do mandato, de acordo com pesquisa XP Ipespe divulgada nesta quinta-feira.

Outros 29 por cento consideram o início da gestão regular, enquanto 11 por cento não souberam opinar ou não responderam, no primeiro levantamento XP Ipespe sobre a popularidade do governo desde a posse de Bolsonaro em 1º de janeiro.

Segundo o levantamento, realizado pelo telefone com 1.000 pessoas entre os dias 9 e 11 de janeiro, a expectativa para o restante do governo é ainda mais positiva. Para 63 por cento, Bolsonaro fará um mandato ótimo ou bom, enquanto 15 por cento consideram que será negativo.

A pesquisa apontou que 62 por cento aprovam a montagem do governo e as primeiras medidas anunciadas, contra 29 por cento que desaprovam, e mostrou que a maioria da população (58 por cento) defende que as primeiras medidas enviadas ao Congresso tratem sobre segurança pública.

O levantamento apontou, ainda, que 37 por cento tem uma avaliação negativa do novo Congresso Nacional, que tomará posse em 1º de fevereiro, enquanto 34 por cento o consideram regular e 17 por cento disseram considerar ótimo ou bom.

A pesquisa foi preparada pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas (Ipespe), e tem margem de erro de 3,2 pontos percentuais.

Reportagem de Ricardo Brito, em Brasília, e Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro