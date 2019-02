Tribunal ratifica juicio contra presidente electo de El Salvador por calumnia

Foto de archivo de Nayib Bukele mostrando sus credenciales como presidente electo tras ganar las elecciones en El Salvador. Feb 15, 2019. REUTERS/Jose Cabezas

SAN SALVADOR (Reuters) - Un tribunal de El Salvador ratificó el lunes un juicio contra el recién electo presidente del país, Nayib Bukele, por el supuesto delito de calumnia en contra del exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, a quien acusó de violar a una menor de edad.

El juez dijo que el proceso en contra de Bukele iniciará en marzo, a pesar que su abogado defensor, Luis Pérez, llegó al tribunal para solicitar la suspensión del juicio alegando que la Constitución prohíbe juzgar a funcionarios electos por voto popular.

Para el tribunal, Bukele, quien barrió en los comicios del 3 de febrero y puso fin a tres décadas de bipartidismo, mantiene su condición de “ciudadano común” hasta el 1 de junio cuando será juramentado como presidente para el período 2019-2024, por lo que no tiene impedimento para asistir al juicio.

“Tras el análisis, el Juez de Sentencia resolvió no dar la razón a los defensores, por carecer de base legal, así como también señaló que los argumentos de los abogados no son motivo suficiente para no continuar con el proceso u ordenar su archivo”, señala un comunicado del tribunal.

Eugenio Chicas, exsecretario de la Presidencia del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) interpuso una demanda civil contra Bukele en octubre, luego de que el mandatario electo dijera en televisión que habría participado en una violación contra una menor de edad.

“Los diputados no podrán ser juzgados hasta vencido su período (...) y si lo dice para el diputado, con mayor razón para el presidente de la República que es una jerarquía mayor y su legitimidad democrática es mayor”, dijo Pérez a periodistas.

Bukele, un joven exalcalde capitalino de 37 años, también enfrenta otro proceso judicial por supuesta agresión en contra de una exsíndica a quién le habría lanzado una manzana durante una reunión de concejo, sin embargo, él niega los cargos.

Reporte de Nelson Rentería; Editado por Diego Oré