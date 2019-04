Presidente entrante El Salvador descarta invitar a Hernández, Ortega y Maduro a toma de posesión

Nayib Bukele llega a una ceremonia para recibir la credencial como presidente electo luego de ganar la elección presidencial en San Salvador, El Salvador, 15 de febrero de 2019. REUTERS/José Cabezas

SAN SALVADOR (Reuters) - El presidente entrante de El Salvador, Nayib Bukele, dijo el martes que no invitará a los presidentes de las vecina Honduras, Nicaragua y Venezuela a su toma de posesión el 1 de junio, después de calificarlos de gobernantes ilegítimos.

En un mensaje en Twitter, Bukele, de 37 años, confirmó los reportes noticiosos de que no se extenderían invitaciones a los controversiales mandatarios.

“La información es correcta: Juan Orlando Hernández, Daniel Ortega y Nicolás Maduro, no están invitados a la toma de posesión”, publicó.

Bukele, quien ganó las elecciones en febrero, no dijo por qué no se les pediría a los presidentes asistir, pero previamente criticó a los tres diciendo que no merecían estar en el poder debido a diversas controversias que han nublado sus administraciones.

Reporte de Nelson Rentería en San Salvador, con reporte adicional de Dave Graham en Ciudad de México, editado por Sharay Angulo