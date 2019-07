Indicação de Eduardo para embaixada ajudaria a construir parceria com EUA, diz chanceler Araújo

Chanceler Ernesto Araujo em evento no Itamaraty 30/4/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - A indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, para ocupar a embaixada do Brasil em Washington ajudaria a construir uma “parceria efetiva com os Estados Unidos”, que é uma das prioridades na política externa do governo, afirmou nesta quarta-feira o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo.

Bolsonaro anunciou na semana passada a intenção de indicar o filho para ocupar a embaixada na capital norte-americana e desde então tem defendido firmemente a escolha apesar de uma série de críticas, inclusive de seus apoiadores. Na terça-feira, Bolsonaro disse que da parte dele a indicação está definida.

Questionado sobre a eventual nomeação, o chanceler elogiou a escolha e apontou qualidades do deputado para ocupar o cargo de embaixador nos EUA, mesmo sem formação de diplomata.

“Acho que seria um excelente nome se for realmente a decisão do presidente”, afirmou Araújo, que está na Argentina, onde participa de reunião do Mercosul.

“O Eduardo Bolsonaro tem todas as condições de ajudar a construir uma parceira efetiva com os Estados Unidos, que é uma das nossas prioridades, consolidar isso que a gente já está construindo com todo o acesso que ele teria ao governo americano, com toda habilidade negociadora, capacidade política, seria um nome muito bom”, acrescentou.

Eduardo Bolsonaro, que já confirmou que aceitaria a indicação e renunciaria ao mandato na Câmara, agradeceu nesta quarta-feira no Twitter a uma publicação do vice-primeiro-ministro e ministro do Interior da Itália, Matteo Salvini, que o parabenizou por ser “nomeado como o próximo embaixador do Brasil para os Estados Unidos”.

“Obrigado pela força, meu amigo!”, escreveu, em italiano. O presidente Jair Bolsonaro retuitou a troca de mensagens.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro