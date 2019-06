Exclusão de Estados e municípios da reforma da Previdência não é problema para governo, diz Vitor Hugo

Líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, durante sessão da Casa 22/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vítor Hugo (PSL-GO), afirmou nesta quarta-feira que não será um problema para o governo se a Casa decidir que Estados e municípios devem ficar de fora da reforma da Previdência, se isso permitir um acordo para aprovar a proposta.

Sobre outros pontos polêmicos do texto, como mudanças nas regras do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e de acesso à aposentadoria rural, o líder disse que, se esses pontos forem retirados do projeto, como deve ocorrer, a economia pretendida pelo governo de 1 trilhão de reais em 10 anos não será comprometida.

O mesmo sentimento vale para o regime de capitalização, que também pode ser retirado da proposta enviada pelo governo, por isso o Palácio do Planalto se vê tranquilo em relação ao tema, disse o líder.

O parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência será apresentado na comissão especial que analisa a matéria na Câmara dos Deputados na quinta-feira pelo relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP).

Reportagem de Mateus Maia