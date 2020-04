FHC defende renúncia de Bolsonaro após demissão e acusações de Moro

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 04/05/2017 REUTERS/Nacho Doce

SÃO PAULO (Reuters) - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) defendeu nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro renuncie ao cargo depois de Sergio Moro afirmar em seu discurso de demissão do Ministério da Justiça que Bolsonaro busca interferir politicamente na Polícia Federal.

“É hora de falar. Presidente está cavando sua fossa. Que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, termos um longo processo de impeachment. Que assuma logo o vice para voltarmos ao foco: a saúde e o emprego. Menos instabilidade, mais ação pelo Brasil”, escreveu Fernando Henrique em sua conta no Twitter, ao defender que o vice-presidente Hamilton Mourão assuma.

Moro, que ganhou notoriedade como juiz da Lava Jato em Curitiba, berço da operação, afirmou no discurso em que anunciou sua demissão do comando do Ministério da Justiça e Segurança Pública que Bolsonaro exonerou Mauricio Valeixo do comando da Polícia Federal pois pretende interferir politicamente na corporação e colocar na sua direção-geral alguém que lhe passe, por exemplo, relatórios de inteligência elaborados pelo órgão.

O agora ex-ministro afirmou ainda que Bolsonaro lhe disse que tem preocupações com inquéritos em andamento no Supremo Tribunal Federal e, por isso, considerava a troca na PF conveniente. Cabe à PF a investigação de pessoas com prerrogativa de foro, como o presidente da República, em inquéritos autorizados pelo STF.

Moro disse ainda que ficou sabendo da exoneração de Valeixo quando ela foi publicada no Diário Oficial, embora sua assinatura conste do decreto, e que o ex-diretor-geral da PF não pediu demissão, apesar de o documento apontar “exoneração a pedido”.

Por Eduardo Simões