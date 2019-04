Há condições de votar Previdência na CCJ na próxima semana, mas é difícil prever prazos, diz Francischini

Deputado Felipe Francischini durante reunião da CCJ da Câmara 03/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, Felipe Francischini (PSL-PR), afirmou nesta sexta-feira que a reforma da Previdência será o primeiro item da pauta da comissão na semana que vem, seguida da proposta que torna o Orçamento mais impositivo.

A ideia do presidente é iniciar a discussão da reforma na segunda-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas relatou dificuldade para prever prazos, uma vez que a discussão pode levar aproximadamente 20 horas, se todos os integrantes desejarem falar sobre o tema, e também devido ao movimento de líderes, principalmente do chamado centrão, para reverter a pauta e votar inicialmente a proposta do Orçamento impositivo.

Reportagem de Maria Carolina Marcello