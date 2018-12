Presidente do PT diz que já foi solicitado alvará de soltura para Lula

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 07/04/2018 REUTERS/Leonardo Benassatto

(Reuters) - A presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR), afirmou que já foi solicitado alvará de soltura para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após decisão do ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quarta-feira, sobre presos após condenação em segunda instância.

“Acabamos de peticionar a solicitação do alvará de soltura para Lula. Abrimos mão do exame de corpo de delito”, disse Gleisi no Twitter.

Marco Aurélio suspendeu nesta quarta-feira, em caráter liminar, todas as prisões de condenados em segunda instância cujos processos tenham recursos aos tribunais superiores que não tenham transitado em julgado.

Lula está preso desde abril em Curitiba, onde cumpre pena por condenação no processo do tríplex do Guarujá (SP).

Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília