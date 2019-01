México se margina de declaración Grupo de Lima que insta a Maduro a no asumir presidencia de Venezuela

LIMA, 4 ene (Reuters) - México optó por no unirse a sus pares regionales el viernes, que instaron al presidente venezolano Nicolás Maduro a no volver a asumir el cargo este mes, la primera vez que no firma una declaración del Grupo de Lima, que fue creado para presionar a Caracas para que realice reformas democráticas.

Los 13 miembros restantes del Grupo de Lima, que incluyen a Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú, dijeron que no reconocerían el nuevo mandato de Maduro porque la elección del año pasado fue “ilegítima”, según la declaración conjunta.

Reporte de Mitra Taj, Escrito por Ursula Scollo Editado por Javier López de Lérida