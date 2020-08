Senado aprova convite a Guedes para explicar declarações sobre votação de veto

Ministro da Economia Paulo Guedes 19/08/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O Senado aprovou nesta terça-feira requerimento de convite ao ministro da Economia, Paulo Guedes, para que comente as declarações dadas sobre a decisão da Casa de rejeitar veto presidencial que impedia o reajuste de determinadas categorias do serviço público.

O requerimento, que tem como um dos autores o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), refere-se a falas do ministro logo após os senadores decidirem barrar o veto do presidente Jair Bolsonaro, na semana passada.

Na ocasião, o ministro afirmou que “o Senado deu hoje um sinal muito ruim permitindo que justamente os recursos que foram para a crise da saúde possam se transformar em aumento de salários, isso é um péssimo sinal. Isso tem efeito sobre a taxa de juros, muito ruim, muito ruim”.

Depois da votação do Senado pela derrubada do veto, a Câmara acabou mantendo a proibição ao reajustes salariais de servidores públicos até o fim de 2021. A proibição fora acertada como contrapartida ao auxílio federal de 60 bilhões de reais repassado a Estados e municípios para o enfrentamento da crise do coronavírus.