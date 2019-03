Em Washington, Guedes cobra abertura dos EUA para o Brasil

Ministro da Economia, Paulo Guedes. 15/3/2019. REUTERS/Ricardo Moraes -

WASHINGTON (Reuters) - O ministro da Economia, Paulo Guedes, cobrou em Washington nesta segunda-feira que os Estados Unidos se abram para o Brasil e disse que apesar de ele e do presidente Jair Bolsonaro amarem os EUA, o Brasil irá negociar com quem estiver disposto a negociar.

Em discurso em evento com a presença de Bolsonaro e de empresários, Guedes lembrou que, ao contrário da China, o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Ele fez um convite para que os EUA façam uma parceria com o Brasil e pediu o apoio norte-americano para a entrada brasileira na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Reportagem de Lisandra Paraguassu; Texto de Eduardo Simões