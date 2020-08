Brasil espera que EUA revertam redução de quota para aço semiacabado, diz governo

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil acredita que as quotas para importação de aço recentemente impostas ao país pelos Estados Unidos serão suspensas à medida que as condições do mercado melhorarem, informaram os ministérios das Relações Exteriores e da Economia em comunicado, no sábado.

Na noite de sexta-feira, a Casa Branca anunciou que estava impondo quotas de importação para certos produtos siderúrgicos brasileiros, à medida que os produtores norte-americanos enfrentam uma queda no mercado.

O Itamaraty e o Ministério da Economia reconheceram no comunicado de sábado a decisão do governo norte-americano, acrescentando que o diálogo sobre o assunto será retomado em dezembro.

“O governo brasileiro mantém a firme expectativa de que a recuperação do setor siderúrgico dos EUA, o diálogo franco e construtivo na matéria, a ser retomado em dezembro próximo, e a excepcional qualidade das relações bilaterais permitirão o pleno restabelecimento e mesmo a elevação dos níveis de comércio de aço semiacabado”, disseram.

Na quarta-feira, ao participar de cerimônia de religação do alto-forno 1 da Usiminas em Ipatinga (MG), o presidente Jair Bolsonaro havia se vangloriado de sua relação com o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando que tinha conseguido resolver a questão do aço brasileiro.

“Há poucos meses tínhamos uma notícia de que o presidente americano ia taxar nosso aço e a imprensa me criticou. Eu segurei quieto por quase 30 dias. Obviamente conversei com Trump. E acabou que 30 dias depois nosso aço não foi sobretaxado.”

Segundo a nota dos ministérios, a decisão dos EUA mantém a isenção de tarifas sobre o comércio bilateral do aço semiacabado intra-quota, “a exemplo do que ocorreu em 2019 como resultado de contato entre os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump”.

Reportagem de Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Gram Slattery, no Rio de Janeiro