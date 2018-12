Juíza de execução penal em Curitiba pede manifestação do MPF sobre liminar de Marco Aurélio

Sede da PF em Curitiba 7/4/2018 REUTERS/Ricardo Moraes

(Reuters) - A juíza de execução penal em Curitiba Carolina Lebbos solicitou manifestação do Ministério Público Federal sobre decisão do ministro do STF Marco Aurélio, que suspendeu a prisão de condenados em segunda instância que tenham recursos a serem julgados em tribunais superiores, o que pode beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso naquela cidade.

Segundo a juíza, não havia indicação de publicação da liminar de Marco Aurélio no Diário de Justiça Eletrônico e isso “afasta a impressão de efeito vinculante imediato à decisão”.

Por Tatiana Ramil, em São Paulo