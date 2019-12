MPF diz que Maersk, Tide Maritime e Ferchem são empresas investigadas em nova fase da Lava Jato

REUTERS/Ueslei Marcelino

RIO DE JANEIRO (Reuters) - Maersk, Tide Maritime e Ferchem são as três empresas alvo de mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira em nova fase da operação Lava Jato deflagrada para aprofundar as investigações sobre contratos de afretamento de navios celebrados pela Petrobras, informou o Ministério Público Federal.

De acordo com o MPF, a força-tarefa da Lava Jato investiga suspeita de pagamento de subornos de ao menos 3,4 milhões de dólares em razão de 11 contratos da Maersk com a Petrobras (PETR4.SA) com valores totais de 592 milhões de reais.

Também são objeto de investigação contratos de afretamento celebrados pela Petrobras com intermediação de Tide Maritime e Ferchem, que figuram em contratos com vigência para além de 2020 em valores globais superiores a 100 milhões de dólares.

No total, entre 2002 e 2012, a Maersk e suas subsidiárias celebraram 69 contratos de afretamento com a Petrobras, no valor aproximado de 968 milhões de reais. Já a Tide Maritime figurou em 87 contratos de afretamento marítimo celebrados com a estatal, entre 2005 e 2018, totalizando cerca de 2,8 bilhões de reais, e a Ferchem intermediou ao menos 114 contratos de afretamento marítimo na Petrobras, num valor total superior a 2,7 bilhões de reais, entre 2005 e 2015, de acordo com o MPF.

Mais cedo, a Polícia Federal informou que estava cumprindo 12 mandados de busca e apreensão, sendo 1 em São Paulo, 10 no Rio de Janeiro e 1 em Niterói (RJ), com o objetivo de colher evidências do envolvimento de empregados vinculados à Diretoria de Abastecimento e Logística e Gerência de Afretamentos da Petrobras com atos de corrupção e lavagem de dinheiro, além das outras empresas suspeitas de envolvimento.

Procurada para comentar a operação, a Petrobras não se manifestou de imediato.

Por Pedro Fonseca