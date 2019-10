PF cumpre 14 mandados de prisão contra organização criminosa dentro da Receita

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta quarta-feira para cumprir 14 mandados de prisão como parte de operação para desarticular organização criminosa que atuava dentro da Receita Federal, com participação de servidores do órgão, especializada em corrupção e lavagem dos recursos, informaram a PF e a Receita.

A Justiça Federal do Rio de Janeiro expediu mandados de prisão contra seis servidores da Receita suspeitos de envolvimento no esquema, assim como contra oito pessoas relacionadas aos servidores.

De acordo com comunicado da Polícia Federal, a investigação foi iniciada quando um colaborador da operação Lava Jato foi instado a pagar uma determinada quantia para não ser autuado em procedimento fiscal.

“A partir daí as investigações constataram a existência do uso de informações privilegiadas para beneficiar terceiros e de patrimônio dissimulado”, informou a PF, acrescentando que as investigações contaram com a colaboração da Receita e do Ministério Público Federal.

Em comunicado separado, a Receita Federal informou que a corregedoria do órgão foi demandada pela força-tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro logo após as primeiras denúncias e participou das investigações desde o início, em novembro de 2018.

Por Pedro Fonseca