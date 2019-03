Não é bom momento para discutir reestruturação de carreira dos militares, diz líder do PSL

Militares marcham durante cerimônia de formatura na Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende 01/12/2018 REUTERS/Paulo Whitaker

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do PSL na Câmara dos Deputados, Delegado Waldir (GO), avaliou nesta quarta-feira que não é um bom momento para se discutir reestruturação da carreira dos militares, pouco depois de o presidente Jair Bolsonaro, também do PSL, entregar ao Congresso projeto de lei que muda a aposentadoria dos militares e modifica a estrutura da carreira da categoria.

Para o líder, a discussão pode abrir brecha para que outras categorias queiram rediscutir suas carreiras.

“Eu penso que (a reestruturação da carreira dos militares) vem num momento difícil. No meu entendimento, era um diálogo que não era o momento para se discutir. O momento agora é de sacrifício”, disse Wladir a jornalistas.

“Penso que outras carreiras poderão pedir essa mesma reestruturação”, disse. Ele ressaltou, no entanto, que o governo Bolsonaro cumpriu a promessa de entregar ao Legislativo a proposta de mudanças nas aposentadorias dos militares até esta quarta.