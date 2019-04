Líder do PP diz que saberá informalmente se há acordo para Previdência na CCJ no início da tarde

REUTERS/Paulo Whitaker

BRASÍLIA (Reuters) - O líder do PP na Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), disse que saberá informalmente às 12h30 desta terça-feira se há um acerto para votar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Lira disse a jornalistas, após reunião com o secretário especial de Trabalho e Previdência do Ministério da Economia, Rogério Marinho, que houve avanços na negociação com o governo, mas afirmou que é preciso fazer consultas com outras lideranças partidárias.

A CCJ deve se reunir às 14h30, e a votação da admissibilidade da PEC da reforma está na pauta do colegiado.