Neto de Lula morre de meningite; defesa pedirá autorização para ex-presidente ir a enterro

(Reuters) - O neto de sete anos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Arthur, morreu nesta sexta-feira, em Santo André (SP), vítima de meningite.

O ex-presidente ainda não foi informado porque a superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso, está fechada pelo feriado de Carnaval até a próxima quarta-feira.

Arthur era filho do publicitário Sandro Luís, filho do meio de Lula. A família morava com o ex-presidente desde a morte de dona Marisa e nas redes sociais de Lula era comum ver fotos com o neto. Desde que o ex-presidente foi preso, em abril do ano passado, Arthur foi pelo menos duas vezes visitar o avô.

A assessoria do ex-presidente informou que sua defesa vai entrar com um pedido para que Lula vá ao enterro do neto.

Em janeiro deste ano, quando seu irmão Vavá morreu de câncer, a juíza de execuções penais negou o pedido para que Lula fosse ao enterro com base em uma alegação da PF de que não teria condições de levar o ex-presidente até o local do enterro. Um recurso contra essa decisão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) também foi negado.

Já na hora da cerimônia, o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, autorizou que Lula se reunisse com a família em algum local fechado em São Paulo, onde aconteceria a cerimônia. A decisão, no entanto, foi dada quando Vavá já estava sendo enterrado.

Lula então se recusou a sair da cadeia sob as condições dadas por Toffoli.

Reportagem de Lisandra Paraguassu