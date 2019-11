Após ser solto, Lula diz que vai percorrer o país e que vida do povo está uma desgraça

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva discursa após deixar a prisão em Curitiba 08/11/2019 REUTERS/Rodolfo Buhrer

CURITIBA (Reuters) - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, logo após ser solto da sede da Polícia Federal em Curitiba, onde cumpria pena desde abril do ano passado, que agora vai percorrer o Brasil e que a vida do povo brasileiro está uma desgraça.

O petista disse que fará um ato no sábado no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, e que o candidato presidencial do PT na eleição do ano passado, Fernando Haddad, teve o pleito “roubado”.

Ele atacou duramente o que chamou de “lado podre” da Justiça, da Polícia Federal, do Ministério Público e da Receita Federal.

Reportagem de Leonardo Benassatto, em Curitiba; Reportagem adicional de Lisandra Paraguassu, em Brasília, e Eduardo Simões, em São Paulo