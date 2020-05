Maia se reúne com Bolsonaro e defende retomada do diálogo apesar de divergências

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 03/02/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), conversou nesta quinta-feira com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto e defendeu que seja retomado o diálogo entre os Poderes e em todas as esferas da administração na busca de uma solução para a crise do coronavírus.

A relação de Maia e Bolsonaro vinha enfrentando um estremecimento, com duros ataques do presidente da República ao deputado, tendo como pano de fundo a disputa pelo apoio do grupo político conhecido como “centrão”.

Maia negou que tenha conversado com o presidente sobre as movimentações do governo para a construção de uma base de apoio no Congresso, e disse ter cumprido seu papel institucional, como presidente da Câmara, de apresentar a pauta da Casa.

Reportagem de Maria Carolina Marcello