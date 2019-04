Maia vê instalação de comissão especial da Previdência na semana que vem ou na seguinte

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta segunda-feira que espera que a comissão especial que analisará o mérito da reforma da Previdência seja instalada na semana que vem ou na seguinte.

Maia, durante seminário em Brasília 8/4/2019 REUTERS/Adriano Machado

Em evento promovido pelas revistas Veja e Exame, Maia disse esperar que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tenha sua admissibilidade aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta semana, abrindo assim caminho para a instalação da comissão especial.

“Encerra esta semana na CCJ e, a partir da semana que vem, a gente começa a pedir os nomes para a instalação da comissão especial, que vai ser instalada na próxima semana ou na outra, no máximo”, disse Maia a jornalistas após dar palestra e responder a perguntas no evento.

O presidente da Câmara fez ainda a avaliação de que a PEC da reforma da Previdência deverá ser aprovada na Casa ainda no primeiro semestre deste ano e previu que o texto que terá o aval dos parlamentares permitirá uma economia próxima ao desejado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, da ordem de 1 trilhão de reais em 10 anos.

Maia fez ainda a avaliação de que uma eventual inversão de pauta da sessão da CCJ —com a PEC do Orçamento Impositivo sendo analisada antes da PEC da Previdência— não terá impacto pata atrasar a tramitação da reforma.

“Se a esquerda ficar querendo usar a PEC do Orçamento para atrasar a Previdência, a informação que eu tenho de alguns líderes é que também a questão de deixar 100 parlamentares falando, também é demais, até porque a CCJ não é comissão de mérito”, disse Maia.

CAPITALIZAÇÃO

O presidente da Câmara também fez a avaliação de que um sistema de capitalização tem espaço para ser aprovado com tranquilidade dentro da PEC da Previdência, desde que nos moldes que tem sido recentemente defendido por Guedes —entre outros pontos, um sistema híbrido e que, na capitalização, tenha a garantia do salário mínimo.

Maia também foi indagado sobre sua avaliação dos 100 dias recém-completados do governo do presidente Jair Bolsonaro, com quem teve troca de farpas públicas recentemente. Ele se recusou a dar uma nota para a gestão federal, mas disse que foram 100 dias com turbulência, embora “o avião já tenha passado pela turbulência”.

O presidente da Câmara disse ainda que acredita que a agenda econômica de Bolsonaro está no caminho certo, apesar do que chamou de “alguns percalços”, citando entre eles a decisão de Bolsonaro de intervir na decisão da Petrobras sobre o reajuste do preço do óleo diesel.

Ele cobrou, ainda, que Bolsonaro apresente suas ideias e uma agenda para outras áreas, como a educação, combate a pobreza e infraestrutura, para que essas ideias sejam debatidas pela sociedade e pelo Parlamento.