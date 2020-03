Maia diz que Congresso está à disposição do governo para respostas a impactos do coronavírus

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 03/02/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quarta-feira que o Congresso está à disposição do governo para, além das medidas emergenciais de curto prazo relacionadas à saúde dos brasileiros, dar respostas aos impactos econômicos da disseminação do coronavírus.

Maia, que deve reunir-se com a direção da Câmara para restringir o acesso e circulação de pessoas na Casa por conta do surto, aproveitou para cobrar que o governo comande as iniciativas.

“É claro que tem um segundo impacto que o coronavírus fará na economia brasileira. Acho que essa é uma segunda emergência, uma segunda urgência. Nós também estamos à disposição do governo federal para que a gente possa tomar decisões emergentes, urgentes, em relação ao impacto na nossa economia”, disse o presidente da Câmara em comissão geral sobre o assunto.

“Sabemos que infelizmente a nossa economia, que já vinha com crescimento baixo, certamente terá um impacto maior e isso também impacta na vida dos brasileiros.”

Reportagem de Maria Carolina Marcello