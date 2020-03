Brasil não vai escapar de consequências, mas crise internacional pode ser oportunidade, diz Maia

(Reuters) - A piora na economia internacional terá consequências inevitáveis para o Brasil, mas a crise global pode representar uma oportunidade para o país somar forças em busca de soluções necessárias e urgentes, afirmou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), no domingo, acrescentando que o Congresso está pronto para avançar com a agenda de reformas.

Temores sobre o impacto econômico do coronavírus no mundo têm afetado duramente os mercados nas últimas semanas, levando a uma escalada do dólar frente ao real. Nesta segunda-feira, uma forte queda dos preços do petróleo atingia os mercados financeiros em todo o mundo. [nL1N2B206D]

“O cenário internacional exige seriedade e diálogo das lideranças do país. A situação da economia mundial se deteriora rapidamente. O Brasil não vai escapar de sofrer as consequências dessa piora global. É preciso agir já com medidas emergenciais”, disse Maia em publicação no Twitter.

“O Congresso está pronto para avançar com as reformas necessárias capazes de restabelecer a confiança. Se agora os poderes da República agirem em harmonia e com espírito democrático, esta crise pode virar uma oportunidade de se somar forças em busca das soluções necessárias e urgentes”, acrescentou.

Maia tem pressionado o governo a formalizar o envio da reforma administrativa ao Congresso, ao mesmo tempo em que tramita devagar a reforma tributária — as duas próximas prioridades da agenda de reformas após a aprovação da reforma da Previdência no ano passado.

O ministro da Economia, Paulo Guedes, cancelou viagem aos Estados Unidos nesta semana para ficar no Brasil para a defesa e o encaminhamento das reformas econômicas. [nL1N2AZ1LG]

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro