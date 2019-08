Maia espera que Câmara encerre votação do 2º turno da Previdência na quarta-feira

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 22/05/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse esperar que os deputados iniciem a votação do segundo turno da reforma da Previdência na noite desta terça-feira e encerrem este processo na quarta-feira, de modo que, no dia seguinte o texto possa ser encaminhado ao Senado.

Em rápida entrevista, Maia previu um resultado parecido com o do primeiro turno, quando a reforma foi aprovada com o voto de 379 dos 513 deputados. Por ser uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) é preciso o apoio de pelo menos 308 deputados à reforma.

Reportagem de Maria Carolina Marcello