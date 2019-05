Maia diz que Câmara está focada em discussão sobre decreto de armas e munições

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, durante evento com empresários em Campos do Jordão 05/04/2019 REUTERS/Amanda Perobelli

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta quinta-feira que a Casa está concentrada, no momento, em discutir decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro que trata de armas de fogo e munições, além de colecionadores de armas, atiradores esportivos e caçadores.

Segundo ele, sua assessoria já encontrou pontos no decreto que não deveriam ter sido editados e lembrou que a Câmara já conta com projetos de decreto legislativo para sustar os efeitos do instrumento presidencial. Maia disse preferir, no entanto, a via do diálogo com o Executivo antes de submeter qualquer proposta relacioanada ao tema em votação.

Reportagem de Maria Carolina Marcello