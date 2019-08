Maia espera concluir votação da reforma da Previdência na Câmara nesta quarta sem modificações

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 09/07/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que espera concluir nesta quarta-feira, sem modificações no texto-base, a votação do segundo turno da reforma da Previdência na Casa.

“Está bem organizado, como o resultado de ontem mostrou quase a mesma votação (do primeiro turno), tínhamos alguns deputados fora de Brasília e que estão chegando hoje, então acredito que temos uma base hoje de 375, 376 deputados para poder manter o texto principal da PEC”, disse.

Em entrevista na chegada à Câmara após participar de um café com o presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Alvorada, Maia destacou o fato de que a portaria publicada pelo governo na véspera garante não haver perda de vencimentos para pensionistas. Por essa razão, ele disse não acreditar que destaques que alterem a reforma sobre pensão sejam aprovados.

A propósito do café da manhã com Bolsonaro, Maia disse que sempre manteve o diálogo com o Palácio do Planalto, mesmo quando houve “algum conflito” no início do governo em que se manteve uma distância, mas sempre com “respeito institucional”.

“Nem no momento mais agudo de algum estresse em março e abril a gente parou de tramitar a reforma da Previdência, avançou com ela, trabalhou por ela”, afirmou ele, ao reforçar que isso demonstra que o Congresso não vai misturar essas questões.

Reportagem de Ricardo Brito