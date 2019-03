Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, chega para entrevista coletiva em Brasília 16/02/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta quarta-feira a importância de se equilibrar a estrutura previdenciária de todos os Poderes para que o país possa voltar a crescer.

Maia elogiou o gesto do presidente Jair Bolsonaro, que é capitão da reserva do Exército, de levar pessoalmente para o Congresso o projeto que altera as aposentadorias dos militares.

Reportagem de Maria Carolina Marcello e Mateus Maia