Maia defende proposta da Previdência, mas diz que capitalização pura não passa no Parlamento

Maia, no Congresso 20/2/2019 REUTERS/Adriano Machado

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta segunda-feira a proposta de reforma da Previdência enviada ao Congresso Nacional pelo governo do presidente Jair Bolsonaro como “ampla, dura, mas necessária”, mas fez ressalvas a alguns pontos do texto.

Em evento promovido pela Fundação Getulio Vargas e pelo jornal Folha de S. Paulo, Maia disse que irá discutir com o governo a inclusão de mudanças no Benefício de Prestação Continuada (BPC) e da aposentadoria rural na proposta. Ele também fez a avaliação de que um sistema puro de capitalização para a Previdência dificilmente será aprovada no Parlamento.

Por Eduardo Simões