Maia pede apoio de prefeitos à reforma da Previdência, diz que Congresso aprovará "marco histórico"

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 08/04/2019 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez um apelo a prefeitos nesta terça-feira para aprovar a reforma da Previdência e disse que a aprovação de mudanças no sistema previdenciário pelo Congresso será um “marco histórico”.

Em discurso de abertura na Marcha em Defesa dos Municípios, em Brasília, o presidente da Câmara ressaltou que o Brasil possui uma estrutura cara do governo federal, do Congresso e do Judiciário, e lembrou que só no governo federal o aumento líquido de gastos da Previdência é de 50 bilhões de reais.

“Nós não temos esses recursos”, disse.

Também em discurso no fórum de prefeitos, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), disse que a PEC do Orçamento Impositivo será promulgada em breve depois que for aprovada pela Câmara dos Deputados. Segundo ele, a medida representa “grande passo” na descentralização de recursos para os municípios.

Por Ricardo Brito