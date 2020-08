Maia defende veto a reajuste de servidores e diz estar trabalhando com líderes por manutenção

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia 11/08/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu nesta quinta-feira a manutenção do veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste dos servidores públicos em votação prevista para mais tarde na Casa, após participar de reunião de lideranças do governo e de partidos.

“Estamos trabalhando para manter o reajuste em sessão hoje”, disse Maia, em entrevista coletiva.

O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR), afirmou que é muito importante manter o veto, e alertou que a eventual derrubada do veto pelos deputados poderia comprometer o pagamento de futuras parcelas do auxílio emergencial.

O veto presidencial ao reajuste dos servidores foi derrubado pelo Senado em votação na véspera, mas ainda precisa ser analisado pelos deputados.