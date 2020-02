Trabajadores inician huelga en agencia estatal de noticias de México

Foro de archivo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (R), se da la mano con un empleado durante una visita a la refinería de Pemex en la ciudad de Minatitlán, Estado de Veracruz, México, el 27 de abril de 2019. Oficina de prensa Andrés Manuel López Obrador / ESTA IMAGEN FUE PROPORCIONADO POR TERCEROS

CIUDAD DE MÉXICO, 21 feb (Reuters) - Decenas de trabajadores sindicalizados de la agencia estatal de noticias mexicana Notimex iniciaron el viernes la primera huelga de una instancia gubernamental durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo a Reuters la secretaria general del sindicato, Adriana Urrea.

Los huelguistas bloquearon el acceso a las instalaciones desde la medianoche y no están permitiendo la entrada de empleados al edificio, pero hay personal ejerciendo sus labores de manera remota y dentro de la agencia, a las cuales no se les ha impedido salir, según Urrea.

El conflicto ocurre luego de meses de disputas internas que incluyeron el despido de decenas de trabajadores, quienes denunciaron un trato autoritario y la negativa a negociar por parte de la directora de la agencia Sanjuana Martínez, designada en el cargo por López Obrador hace un año.

En su cuenta Twitter Notimex no reconoció el inicio de la huegla, porque no se presentó el notario a notificar el incidente, pero la líder sindical explicó que cumplieron con todos los trámites legales y que no en todos los casos se envía un observador de la junta de conciliación y arbitraje.

Urrea, una periodista despedida que desde el año pasado representa a los trabajadores sindicalizados de Notimex, dijo a Reuters que la actual dirección de la agencia ha dejado de otorgar algunas prestaciones a los trabajadores y que han recibido presión para que acepten modificaciones a su contrato.

“Un punto importante es restablecer el diálogo entre la empresa y el sindicato, que fue lo que se fracturó durante el año pasado por la llegada de la directora”, dijo Urrea, según la cual Martínez quiso eliminar la participación sindical e, incluso, formó un sindicato patronal.

La exempleada dijo también que las condiciones actuales y las que busca modificar la nueva administración violan las leyes laborales locales y diversos convenios internacionales, entre ellos, un capítulo incluido en el recién negociado acuerdo comercial TMEC con Canadá y Estados Unidos.

Según cifras sindicales, desde que asumió la dirección Martínez ha habido 241 despidos, que habían derivado hasta el jueves en 85 juicios laborales abiertos. El sindicato pide la reincorporación de esos trabajadores. Se trata de la segunda huelga en los 51 años de historia de Notimex.

Reporte de Noé Torres, Abraham González y Sharay Angulo, con reporte adicional de Adriana Barrera. Editado por Raúl Cortés Fernández