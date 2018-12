REACCIONES-Mexicano López Obrador promete transformación radical en primer discurso

CIUDAD DE MÉXICO, 1 dic (Reuters) - Andrés Manuel López Obrador asumió el sábado la presidencia de México con la promesa de emprender una transformación “profunda y radical”, en la que deberá hilar fino para cumplir con su exigente agenda social sin perjudicar las finanzas de la segunda mayor economía de Latinoamérica.

A continuación algunas reacciones a su primer discurso:

ALFREDO COUTIÑO, DIRECTOR DE ANÁLISIS PARA AMÉRICA LATINA DE MOODY’S ANALYTICS

“En general el discurso de toma de posesión no tuvo sorpresas, ya que se confirman mayormente las ideas y promesas de campaña.

A pesar de que refrenda el compromiso con la disciplina económica respecto a las instituciones independientes y convoca al sector privado a invertir, también deja la puerta abierta a acciones que llevan a un retroceso como en el caso de algunas reformas (educativa y energética).

Con respecto a los mercados, dada la mezcla de mensajes encontrados, es difícil poder anticipar como abrirán el lunes. Lo más seguro es decir que se mantendrán a la expectativa, ya que evaluarán con mucho detalle la consistencia entre lo dicho y lo hecho”.

ALFONSO ESPARZA, ANALISTA DE OANDA EN TORONTO

“Se reitera una crítica al modelo neoliberal usando el ejemplo de la reforma energética y se propone aumentar el número de refinerías.

El mercado reaccionó positivamente a la elección de López Obrador por el fin de la incertidumbre. Los capitales son apolíticos y son atraídos por la estabilidad. Las declaraciones, tal vez prematuras, acerca de las comisiones bancarias y la cancelación del aeropuerto fomentaron la incertidumbre que acabó en depreciación de la moneda y caída de la bolsa.

Las lecciones de este tipo de declaraciones parecen haber sido aprendidas y en el futuro se espera mesura, pero sin dejar de fomentar acciones que beneficien a los mexicanos.

No espero una reacción significativa (en los mercados) al discurso, positivo desde el punto de vista que fue moderado. Los comentarios del G20 serán los que guíen al mercado el lunes”.

DUNCAN WOOD, DIRECTOR DEL MEXICO INSTITUTE DEL WILSON CENTER

“Los mercados estarán profundamente preocupados por el futuro del sector energético y los planes de infraestructura excesivamente ambiciosos sin ninguna forma de pagarlos”.

JAMES SALAZAR, ECONOMISTA DE CI BANCO

“Siendo positivos en lo económico dijo: respetar la autonomía de Banco de México, no gastará más de lo que se recaude y con ello no subirá la deuda, también dijo que durante los primeros tres años no subir impuestos. Insistió en la construcción de la refinería y la habilitación de las seis actuales y que a partir del cuarto año una vez terminadas las refinerías bajaría el precio de las gasolinas.

Lo negativo, la crítica negativa al modelo neoliberal y a la supuesta fallas de la reforma energética. Esto último podría pegarle un poco de forma negativa a los mercados”. (Reporte de Miguel Angel Gutiérrez y Michael O´Boyle)