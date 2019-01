México podría aprobar pronto nueva legislación laboral y controlar tercerización: senador

El senador Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión del trabajo en la Cámara alta, habla durante una entrevista con Reuters en su oficina en Ciudad de México, México, 15 de enero de 2019. REUTERS/Josue González

CIUDAD DE MÉXICO (Reuters) - México podría aprobar en el primer trimestre las leyes secundarias de una reforma laboral realizada en los últimos años que podrían incluir controles a la contratación a través de terceras empresas, una estrategia conocida como tercerización, dijo el martes un senador clave del partido gobernante.

Napoleón Gómez Urrutia, presidente de la comisión del trabajo en la Cámara alta, dijo que buscará hacer obligatorias en el país regulaciones laborales establecidas bajo un nuevo pacto comercial conocido como Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Yo he estado insistiendo ante las comparecencias que hemos tenido (...) que los términos que se establezcan en este capítulo de derechos laborales sean obligatorios, no sean recomendaciones, porque si no, no va a haber un gran cambio”, comentó en una entrevisa con Reuters.

Gómez Urrutia, quien encabeza el mayor sindicato minero de México, dijo que también está buscando regulaciones más estrictas para concesiones en el sector y menos restricciones para cancelar permisos de exploración y explotación a las empresas.

Reporte de Noé Torres y Frank Jack Daniel. Editado por Carlos Aliaga