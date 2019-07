ACTUALIZA 2-México tendrá nuevo secretario de Hacienda tras renuncia de Urzúa criticando "extremismo"

(Actualiza con citas, agrega detalles)

CIUDAD DE MÉXICO, 9 jul (Reuters) - México tendrá nuevo secretario de Hacienda tras la súbita renuncia el martes de Carlos Urzúa, quien en una carta al presidente plasmó las diferencias dentro del Gobierno, en medio de una ralentización económica y amenazas a la nota soberana.

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al subsecretario de Hacienda Arturo Herrera como nuevo titular de las finanzas de la segunda mayor economía e Latinoamérica, una decisión que dio un respiro a los mercados que se desplomaron tras la dimisión de Urzúa, un cercano aliado del mandatario desde que fue alcalde de Ciudad de México entre 2000 y 2005.

Urzúa se convirtió en el funcionario de más alto rango en abandonar a AMLO, como se le conoce al presidente, quien asumió hace siete meses prometiendo oxigenar la economía, pero sobre quien llueven críticas sobre varios programas sociales vistos por adversarios como populistas y con fines electorales.

“Me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés”, dijo Urzúa en una carta publicada el martes en su cuenta en Twitter.

“Discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, agregó el exfuncionario, quien acompaño a AMLO desde que asumió.

Además, dijo que toda política económica debe estar libre de “todo extremismo, sea este de derecha o de izquierda”.

Su decisión se da en momentos en que la economía muestra un magro crecimiento y algunos analistas anticipan una recesión tras la contracción del 0.2% en el primer trimestre, complicando el panorama para López Obrador que ha prometido una expansión del 2% para 2019.

Luego de la renuncia de Urzúa la moneda y la bolsa locales retrocedieron con fuerza aunque recuperaron parte del terreno perdido tras la designación de Herrera, un funcionario bien visto por los mercados.

Goldman Sachs dijo que la dimisión refleja “fricciones” dentro del Gobierno, donde las decisiones “pueden estar guiadas por criterios no económicos ni financieros” y por gente “sin las credenciales requeridas”.

CAMBIAR ESTRATEGIAS

Incluso desde antes de asumir el cargo, López Obrador ha tomado decisiones o anunciado planes y proyectos que han chocado con empresarios locales y extranjeros, como cuando canceló la multimillonaria construcción de un nuevo aeropuerto para la capital.

“Él (Urzúa) no está conforme con las decisiones que estamos tomando. (Pero) nosotros tenemos el compromiso de cambiar la política económica que se ha venido imponiendo desde hace 36 años”, dijo AMLO en un video donde aceptó la renuncia y nombró a Herrera como su reemplazo.

“Como es un cambio, una transformación, a veces no se entiende que no podemos seguir con las mismas estrategias. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas”, agregó, insistiendo en que habrá expansión económica.

Herrera, un economista con estudios en la Universidad de Nueva York, comenzó su carrera en la secretaría de Finanzas de Ciudad de México cuando AMLO fue alcalde.

Tras su salida del gobierno capitalino, se unió al Banco Mundial como especialista en políticas públicas. En esa institución lideró la Unidad de Sector Público con cobertura en 27 países sobre temas gubernamentales de administración financiera y fiscal.

El funcionario tendrá el enorme desafió no sólo de dinamizar la economía y mantener la disciplina fiscal sino además cumplir con la promesa de sanear las finanzas de la petrolera estatal Pemex, que se encuentra bajo la lupa de las agencias calificadoras por su ingente deuda financiera.

