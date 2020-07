Renato Feder diz que recusa convite de Bolsonaro para chefiar Ministério da Educação

SÃO PAULO (Reuters) - O secretário de Educação do Paraná, Renato Feder, afirmou que recusou convite do presidente Jair Bolsonaro para o cargo de ministro da Educação, segundo publicação de Feder no Twitter.

O convite teria sido feito via telefonema do presidente Bolsonaro a Feder na noite de quinta-feira, de acordo com a publicação no Twitter. O secretário disse ter se sentido “muito honrado”.

“Agradeço ao presidente Jair Bolsonaro, por quem tenho grande apreço, mas declino do convite recebido. Sigo com o projeto no Paraná, desejo sorte ao presidente e uma boa gestão no Ministério da Educação”, finalizou no texto na rede social.

Também na quinta-feira, Bolsonaro disse que poderia escolher no mesmo dia o novo ministro da Educação, cargo vago desde que Carlos Alberto Decotelli pediu demissão, após a revelação de inconsistências em titulações do seu currículo acadêmico.

Procurado, O Palácio do Planalto informou neste domingo que não iria comentar.

O nome de Decotelli para a Educação havia sido anunciado em 25 de junho por Bolsonaro nas redes sociais, em substituição a Abraham Weintraub, que deixou o cargo em meio a polêmicas.