ACTUALIZA 1-"¿Por qué tanto miedo al Evo?", expresidente dispuesto a marginarse próximas elecciones

Por Diego Oré y Frank Jack Daniel

CIUDAD DE MÉXICO, 15 nov (Reuters) - El expresidente de Bolivia Evo Morales dijo el viernes que estaría dispuesto a no participar en unas nuevas elecciones, luego de que el Gobierno de transición comenzara un diálogo con la oposición para tratar de salir de la crisis política que atraviesa el país andino.

Aunque las nuevas elecciones presidenciales aún no tienen fecha, la presidente interina de Bolivia, Jeanine Añez, adelantó que Morales no podría participar en ellas ya que fue acusado de fraude en los comicios del 20 de octubre, cuyos resultados desataron una severa crisis.

Si Morales vuelve al país, deberá enfrentar a la justicia, aseguró el viernes la mandataria provisional, quien también dijo que los comicios deberían ser antes del 22 de enero.

“Por la democracia, si ellos no quieren que participe, no tengo ningún problema en no participar en las nuevas elecciones. Sólo me pregunto por qué tanto miedo al Evo”, dijo el exmandatario en una entrevista con Reuters en Ciudad de México, donde se encuentra asilado tras renunciar el fin de semana.

Morales, quien ha denunciado haber salido del cargo por un golpe de Estado, dijo que si la Asamblea aprueba su renuncia a la presidencia podría regresar a Bolivia como ciudadano común o militante.

El exmandatario dijo que no sabe quién podría ser el candidato de la izquierda si él no va a los comicios.

“Todos salen del pueblo, no de la cúpula”, dijo refiriéndose a los candidatos de su movimiento.

La crisis en Bolivia se disparó tras las denuncias de irregularidades en las elecciones de octubre -en las que el líder indígena proclamó la victoria- que desembocaron en la renuncia de Morales, en medio de presiones militares y fuertes protestas. (Reporte de Diego Oré y Frank Jack Daniel, escrito por Adriana Barrera. Editado por Javier Leira)