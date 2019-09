Moro supera aprovação de Bolsonaro em 25 pontos e tem 54% de ótimo/bom, diz Datafolha

Ministro da Justiça, Sergio Moro, e presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto 29/08/2019 REUTERS/Adriano Machado

(Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, é aprovado por 54% da população, um desempenho 25 pontos superior ao do presidente Jair Bolsonaro, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.

Mais popular e mais bem avaliado entre os ministros do governo Bolsonaro, o ex-juiz da operação Lava Jato é considerado ótimo/bom por 54% dos entrevistados, enquanto 20% o consideraram ruim/péssimo e 24% o avaliam como regular, segundo o levantamento publicado pelo jornal Folha de S.Paulo.

Em comparação, pesquisa Datafolha publicada na segunda-feira mostrou avanço na reprovação de Bolsonaro para 38% em agosto ante 33% em julho, enquanto a aprovação passou para 29% de 33%. [nL2N25T0E3]

Bolsonaro provocou uma crise com Moro e a Polícia Federal no mês passado ao indicar uma troca na chefia da Superintendência da PF no Rio de Janeiro, unidade que investiga seu filho, o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Depois, questionado sobre uma possível ingerência na PF, o presidente disse que era ele quem mandava na corporação e, se fosse o caso, poderia mudar o próprio diretor-geral da corporação, Maurício Valeixo, que foi indicado para o cargo por Moro.

O presidente, posteriormente, usou um evento no Palácio do Planalto para elogiar Moro e tentar acalmar o desgaste.

A pesquisa Datafolha foi realizado com base em 2.878 entrevistas, realizadas em 175 municípios de todo o país, em 29 e 30 de agosto. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

Por Pedro Fonseca, no Rio de Janeiro; edição Paula Arend Laier