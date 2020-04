Moro pedirá demissão em pronunciamento às 11h, diz fonte

Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro 13/05/2020 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, vai pedir demissão do cargo em pronunciamento que fará logo mais às 11 horas desta sexta-feira, disse à Reuters uma fonte com conhecimento direto do assunto.

A decisão de Moro —que ganhou notoriedade como principal juiz da operação Lava Jato— ocorre após a confirmação da demissão do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, pelo presidente Jair Bolsonaro publicada em edição extra do Diário Oficial da União na madrugada desta sexta-feira.

Segundo a fonte, não houve discussão sobre eventual acordo entre Bolsonaro e Moro para a escolha do sucessor de Valeixo à frente da PF —condição imposta pelo ministro da Justiça para ficar no cargo— o que levou Moro a decidir deixar o governo.

