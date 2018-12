Moro indica delegado da PF Pontel como secretário-executivo e general para segurança pública

Futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro 23/11/2018 REUTERS/Ricardo Moraes

BRASÍLIA (Reuters) - O futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou nesta terça-feira o delegado da Polícia Federal Luiz Pontel, hoje secretário nacional de Justiça, como secretário-executivo do ministério e o general da reserva Guilherme Theophilo, será o secretário nacional de Segurança Pública.

Pontel foi diretor de gestão de pessoal na PF entre 2015 e 2017 e é um nome próximo ao ex-diretor do órgão Leandro Daiello. Foi o delegado do caso Banestado, em que o doleiro Alberto Yousseff —cuja delação deu origem à operação Lava Jato— foi preso pela primeira vez.

O general da reserva Guilherme Theophilo, 63 anos, foi candidato ao governo do Ceará pelo PSDB este ano mas, segundo Moro, já se desfiliou do partido, o que não configuraria indicação político-partidária.

De acordo com o ministro, a razão de indicar um militar para a Senasp foi o trabalho dos militares na intervenção federal na área de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, que o “impressionou”.

Reportagem de Lisandra Paraguassu