Ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata é assassinado em Vitória

(Reuters) - O ex-governador do Espírito Santo Gerson Camata foi assassinado nesta quarta-feira na Praia do Canto, em Vitória, após discussão com um ex-assessor, informou a Secretaria de Segurança Pública do Estado.

“(Camata) foi vítima de disparo de arma de fogo e não resistiu ao ferimento...”, disse em entrevista coletiva o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues.

Segundo ele, o autor do homicídio está preso, já confessou o crime, e a arma foi apreendida.

Rodrigues disse que a motivação do assassinato é uma ação judicial movida pelo ex-governador em desfavor de um ex-assessor.

De acordo com o secretário, o ex-assessor de Camata Marcos Venicio Moreira Andrade, de 66 anos, encontrou o ex-governador na praia, foi tirar satisfação, e, após discussão, ele sacou uma arma e efetuou o disparo.

Camata, morto aos 77 anos, foi eleito governador do Espírito Santo em 1982 pelo PMDB. Ele foi ainda deputado federal e senador.

Por Tatiana Ramil, em São Paulo