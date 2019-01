Mourão defende tributação das pensões de viúvas de militares na reforma da Previdência

Presidente em exercício, Hamilton Mourão 28/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O presidente em exercício, general da reserva Hamilton Mourão, defendeu no início da tarde desta segunda-feira a tributação das pensões de viúvas de militares na reforma da Previdência, bem como um aumento do tempo de contribuição dos militares para 35 anos nas mudanças que deverão ser propostas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

“São mudanças que seriam positivas para o país”, disse ele, em rápida entrevista na saída do gabinete da Vice-Presidência, de onde despacha durante a interinidade com a viagem de Bolsonaro a Davos, na Suíça, onde vai participar do Fórum Econômico Mundial.

Reportagem de Ricardo Brito