Governo não dará trégua no combate à corrupção, diz Mourão no STF

Vice-presidente Hamilton Mourão em Brasília 28/11/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta sexta-feira que o governo não dará trégua no combate à corrupção, em discurso proferido durante a sessão de abertura do ano do Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Não seremos lenientes nos desvios de conduta dos agentes públicos e privados”, afirmou Mourão, que discursou na condição de representante do presidente Jair Bolsonaro, que segue internado em São Paulo após cirurgia.

Mourão disse, ainda, que o Supremo será palco de discussões de reformas estruturantes fundamentais para o país, citando, entre elas, “profundas mudanças no modelo de crescimento econômico”.

Por Lisandra Paraguassu