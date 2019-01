Mourão assumirá Presidência por 48 horas a partir da 2ª-feira com cirurgia de Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro e vice-presidente Hamilton Mourão 10/12/2018 REUTERS/Adriano Machado

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente Hamilton Mourão vai assumir a Presidência por um período de 48 horas a partir de segunda-feira em consequência de cirurgia do presidente Jair Bolsonaro para retirar bolsa de colostomia, informou o porta-voz da Presidência da República, general Otávio Santana do Rêgo Barros, nesta sexta-feira.

A previsão, segundo o porta-voz, é que a cirurgia seja realizada na segunda-feira às 6h no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo Barros, os médicos recomendaram estrito descanso de 48 horas a Bolsonaro após a cirurgia, e por isso o vice-presidente assumirá a Presidência.

O porta-voz afirmou que no total o presidente deve permanecer por 10 dias em São Paulo. Ele disse que, após as primeiras 48 horas, o presidente será deslocado para uma área do hospital em condições mais humanizadas e passará a estabelecer contatos com assessores mais próximos.

Barros informou que vai haver uma antessala preparada no hospital na qual Bolsonaro tocará o dia a dia do governo. Ele afirmou que haverá, durante o período de internação, previsão de um briefing diário sobre a evolução do estado de saúde do presidente.

O porta-voz disse que o presidente decolará para São Paulo no domingo às 8h da manhã com um grupo resumido de assessores e familiares, com previsão de chegada para às 9h10. Em seguida, ele se desloca para o hospital, onde haverá uma sala reservada.

A cirurgia será realizada para retirar bolsa de colostomia que Bolsonaro usa desde que passou por duas operações em consequência de um atentado a faca sofrido em setembro do ano passado, durante a campanha presidencial.

No sábado, um dia antes de se internar, o presidente vai para a região de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), para fazer um sobrevoo na região da barragem da Vale daquela cidade que rompeu nesta sexta-feira, deixando cerca de 200 desaparecidos.